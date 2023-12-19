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Россияне планируют создать концерн на базе захваченного "Азовмаша"

Фото: захватчики планируют создать на захваченном "Азовмаше" концерн (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики планируют создать "машиностроительный концерн". Его запустят в работу на базе захваченного и уничтоженного предприятия "Азовмаш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечают в ЦНС, планы оккупантов далеки от реальности, поскольку россияне продолжают уничтожать и разворовывать весь промышленный потенциал Донецкой области.

"В очередной раз констатируем мародерскую логику мышления россиян", - говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что российские инженеры, которые прибудут в регион для восстановления "Азовмаша" для работы на агрессора, станут "целью" для украинского движения сопротивления и подчеркнули, что никому из причастных не удастся избежать ответственности.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Однако в Мариуполе учащаются взрывы, в том числе и из-за действий партизан. Так, в городе взорвали авто с российским офицером кавказских подразделений.

Также в ночь на 15 декабря в Мариуполе раздались взрывы. По предварительным данным, в городе был "прилет" в районе бетонного завода.

Сообщалось, что оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Впрочем, планы оккупантов продвигаются очень медленно, ведь они банально не могут обеспечить город теплом уже второй год и по состоянию на конец декабря до сих пор не включили отопление в части уцелевших домов. Поэтому жители вынуждены сидеть в холоде в морозную погоду.

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АзовмашВойна России против Украины