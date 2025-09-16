Россияне планируют еще две тяжелые наступательные кампании, - Зеленский
Российские оккупанты планируют начать в Украине еще две тяжелые наступательные кампании. Необходимо больше военной помощи от партнеров, чтобы ВСУ выдержали эти наступления.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.
"Я рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании, три последние их миссии провалились", - сказал Зеленский.
По мнению президента, это очень важный сигнал.
"Во-первых, то, о чем я европейцам говорил и в Белом доме с президентом Трампом, с его окружением. Я говорил, что россиянам не удастся взять наш восток, и то, что они вам рассказывают о том, что они могут оккупировать город Сумы, все это ложь и манипуляции. Все это мы сможем показать и доказать. И именно так мы и сработали. Три кампании россияне проиграли", - отметил он.
По словам Зеленского, россияне проиграли, потому что понесли большое количество потерь среди личного состава и большое количество потерянной техники.
"Сейчас нашим воинам нужно держаться и морально, и духом, их нужно поддерживать. И поддерживать их прежде всего оружием и финансами от наших партнеров. Потому что финансы все идут на украинское производство дронов и РЭБ. Именно этим нужно сейчас поддерживать украинского воина. И тогда мы выдержим еще две манипулятивные наступательные операции РФ", - отметил президент.
Он напомнил, что Украина поддержала президента США Дональда Трампа в его стремлении во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске договориться о прекращении огня.
"Мы поддерживаем прекращение огня. Мы готовы к встрече на уровне лидеров. И не то что мы вымаливаем эти встречи. Я считаю, что любой адекватный человек, любой адекватный лидер хочет закончить войну. А без договоренностей на уровне лидеров это невозможно. И соответствующие встречи, о которых я сказал, к сожалению, не принесли положительного результата, не приблизили нас к завершению войны", - подчеркнул Зеленский.
Наступление россиян провалилось
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы. Враг понес большие потери.
"По состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", - отметил президент.
Зеленский также считает, что российские войска не смогут захватить восток Украины. По его словам, это не может быть разменной монетой с врагом.