Росіяни планують "останній маневр" у боях за Донбас: Сирський розкрив деталі

Сирський розповів, що противник намагався створити локальну перевагу - до району направили значну частину угруповання: з близько 700 тисяч російських військовослужбовців, які за оцінками перебувають на території України, приблизно 150 тисяч були задіяні поблизу Покровська.

До наступу також залучені великі механізовані підрозділи й чотири бригади морської піхоти.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що попри дії ворога українські захисники "міцно тримаються за логістично важливе місто".

За його словами, хоча ворожі пропагандисти й заявляють про захоплення Покровська, однак насправді він не впав. Сили оборони провели у вересні контратаку й ліквідували десятки окупантів та очистити величезний відрізок лінії фронту.

"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження, що ворог захопив практично все, і вони ось-ось з цим покінчать, не відповідає дійсності", - наголосив головнокомандувач.

За словами Сирського, росіяни хочуть захопити Покровськ та сусідні міста з півночі, півдня та сходу та не давати прохід для постачання. Тоді, за планами Кремля, цивільні люди виїдуть з Покровська й вояки зможуть зробити "останній маневр" на Донеччині.

Головнокомандувач також зазначив, що Росія вже два місяці активно штурмує Покровський напрямок, однак фактично марно. Завдяки розвідці та боєприпасам великої дальності українські бійці також можуть бити по тилу ворога, щоб ще більше його виснажити.

Для кращої протидії окупантам головнокомандувач закликає партнерів передати озброєння для захисту від російської агресії.