Россияне планируют "последний маневр" в боях за Донбасс: Сырский раскрыл детали

Россияне сосредоточили в районе Покровска большое количество военных и проводят масштабную наступательную операцию с целью прорыва украинской обороны и взятия под контроль всей Донецкой области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью The New York Post.
Сырский рассказал, что противник пытался создать локальное преимущество - в район направили значительную часть группировки: из около 700 тысяч российских военнослужащих, которые по оценкам находятся на территории Украины, около 150 тысяч были задействованы вблизи Покровска.
К наступлению также привлечены крупные механизированные подразделения и четыре бригады морской пехоты.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что несмотря на действия врага украинские защитники "крепко держатся за логистически важный город".
По его словам, хотя вражеские пропагандисты и заявляют о захвате Покровска, однако на самом деле он не упал. Силы обороны провели в сентябре контратаку и ликвидировали десятки оккупантов и очистили огромный отрезок линии фронта.
"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, будто она находится под их контролем. Но это утверждение, что враг захватил практически все, и они вот-вот с этим покончат, не соответствует действительности", - подчеркнул главнокомандующий.
По словам Сырского, россияне хотят захватить Покровск и соседние города с севера, юга и востока и не давать проход для снабжения. Тогда, по планам Кремля, гражданские люди выедут из Покровска и военные смогут сделать "последний маневр" в Донецкой области.
Главнокомандующий также отметил, что Россия уже два месяца активно штурмует Покровское направление, однако фактически тщетно. Благодаря разведке и боеприпасам большой дальности украинские бойцы также могут бить по тылу врага, чтобы еще больше его истощить.
Для лучшего противодействия оккупантам главнокомандующий призывает партнеров передать вооружение для защиты от российской агрессии.
Напомним, уже долгое время Покровское направление является самым горячим участком фронта. Сейчас в Донецкой области продолжаются тяжелые бои за сам город Покровск.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что интенсивность боев в Покровске уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город.
По его словам, украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.
Сегодня спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.