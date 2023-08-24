Воюють зі списом та палкою. Окупант поскаржився на нестачу озброєння на фронті (перехоплення)

Військовослужбовець РФ скаржиться на відстуність боєприпасів на фронті. Він також очікує на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами росіянина, Росія не надає озброєння своїм солдатам, тому їм доводиться воювати зі "списом та палками".

"Сидіть, рот закрийте, автоматів немає. Що на полі бою відбереш, тим і воюєш", - говорить він.

Окупант розповідає, що очікує на відпустку для того, щоб поїхати додому і не повернутись більше воювати. Йому байдуже на те, що він за це може потрапити до в'язниці.

"Як би звалити, хоч би відпустили, щоб назад не їхав", - говорить він.

У розмові з дружиною вони обговорюють, що їх знайома почала робити для своїх дітей довідки, щоб вони у майбутньому були непридатні для мобілізації.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше ми публікували, що дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Також у лавах російських окупантів зростає паніка та невдоволення. Вони не хочуть виконувати накази командування та записують жалісливі відео.

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