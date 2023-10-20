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Россияне после тяжелых ранений вынуждены возвращаться на войну в Украину (перехват)

Пятница 20 октября 2023 19:39
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Россияне после тяжелых ранений вынуждены возвращаться на войну в Украину (перехват) Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант рассказывает о ненадлежащей работе военно-врачебных комиссий РФ и нежелании продолжать службу после ранения.

Он говорит, что получил осколочные ранения на войне в Украине и о том, что Россия несет значительные потери.

"Да кто будет меня здесь пол года держать? Я, пожалуй, сейчас достану все, все осколки, и найму адвоката, буду пробовать комиссироваться", - говорит он.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

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Главное управление разведки
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