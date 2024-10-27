Росіяни пішли на штурм в Курській області. Десантники знищили і взяли в полон окупантів

Росіяни пішли на штурм у Курській області, вихваляючись цим на відео. Українські десантники розбили окупантів вщент на двох взяли у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ .

"У Курській області росіяни вирішили штурмувати позиції десантників. Найманці зі 155-ї бригади морської піхоти та так званого спецпідрозділу "Ахмат" готувалися бравурно захопити українські позиції, знімали відео, які вони сильні та хоробрі", - розповіли військові.

Проте, за даними ДШВ, вся їх впевненість в собі на полі бою здулася, і вони один за одним загинули - десантники знищили всіх.

"Однак серед росіян знайшлося двоє розумних, які своє життя цінують більше за свого диктатора. Вони здалися в полон і лишилися живими. Їм одразу надали медичну допомогу", - зазначили десантники.