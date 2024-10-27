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Росіяни пішли на штурм в Курській області. Десантники знищили і взяли в полон окупантів

Курська область, Неділя 27 жовтня 2024 08:46
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Росіяни пішли на штурм в Курській області. Десантники знищили і взяли в полон окупантів Фото: росіяни пішли на штурм у Курській області, десантники знищили окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни пішли на штурм у Курській області, вихваляючись цим на відео. Українські десантники розбили окупантів вщент на двох взяли у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"У Курській області росіяни вирішили штурмувати позиції десантників. Найманці зі 155-ї бригади морської піхоти та так званого спецпідрозділу "Ахмат" готувалися бравурно захопити українські позиції, знімали відео, які вони сильні та хоробрі", - розповіли військові.

Проте, за даними ДШВ, вся їх впевненість в собі на полі бою здулася, і вони один за одним загинули - десантники знищили всіх.

"Однак серед росіян знайшлося двоє розумних, які своє життя цінують більше за свого диктатора. Вони здалися в полон і лишилися живими. Їм одразу надали медичну допомогу", - зазначили десантники.

Наступ ЗСУ у Курській області

Українські військові вже кілька місяців ведуть наступ у Курській області. За останніми даними, за час операції російські війська втратили понад 17 тисяч солдатів у Курській області, ще 700 були взяті в полон.

Зазначимо, що КНДР відправила війська до Росії для участі у війні. Вже до понеділка, 28 жовтня, в Курську область перекинуть 5 тисяч солдатів КНДР. Ймовірно, це військові із так званого "елітного" підрозділу.

Зазначимо, раніше супутник Південної Кореї зафіксував пересування військ КНДР до Росії. Зокрема, у Владивостоці перебувають 1500 солдатів спецназу. Загалом КНДР перекинула до РФ 12 тисяч солдатів.

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