Супутник Південної Кореї зафіксував рух військових КНДР до Росії (фото)
Супутник Південної Кореї зафіксував пересування військ КНДР до Росії. Зокрема, у Владивостоці знаходяться 1500 солдатів спецназу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
Так, один із трьох знімків, які розвідка Південної Кореї оприлюднила як доказ розміщення військ Північної Кореї в Росії, був зроблений супутником.
Оприлюднивши супутникові знімки, Національна служба розвідки Південної Кореї (NIS) повідомила, що КНДР вирішила направити близько 12 тисяч військових до Росії для підтримки її війни проти України і вже розгорнула 1500 спецназівців у Владивостоці.
"Фотографію без авторства було зроблено супутником, яким ми керуємо", - сказало виданню джерело.
Супутник Південної Кореї зафіксував рух військових КНДР до Росії
За даними журналістів, ймовірно, цей знімок був зроблений супутником, оснащеним радаром із синтетичною апертурою (SAR), який може збирати дані незалежно від погоди за допомогою систем дистанційного зондування.
Південна Корея використовує кілька супутників, обладнаних пошуково-рятувальною системою, включаючи військовий розвідувальний супутник, хоча зображення, зроблені військовими супутниками, зазвичай не включаються в урядові прес-релізи, оскільки вони класифікуються як військова таємниця.
Треба зазначити, що Південна Корея уважно відстежує переміщення Північної Кореї за допомогою супутників, якими керує уряд і військові, на тлі зростання та поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.
Участь військових КНДР у війні в Україні на боці РФ
Все почалося з того, що 8 жовтня під час слухань у парламенті міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен повідомив, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російських окупантів.
Днями стало відомо, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО, який є одним із найтаємніших у світі.
При цьому, за даними голови ГУР Кирила Буданова, військові КНДР почнуть воювати проти України у листопаді. При цьому, як уточнювали у розвідці Південної Кореї, КНДР вирішила відправити в Україну 12 тисяч солдатів.
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