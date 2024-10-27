Россияне пошли на штурм в Курской области. Десантники уничтожили и взяли в плен оккупантов

Россияне пошли на штурм в Курской области, хвастаясь этим на видео. Украинские десантники разбили оккупантов на двоих пленили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ .

"В Курской области россияне решили штурмовать позиции десантников. Наемники из 155-й бригады морской пехоты и так называемого спецподразделения "Ахмат" готовились браво захватить украинские позиции, снимали видео, какие они сильные и храбрые", - рассказали военные.

Однако, по данным ДШВ, вся их уверенность в себе на поле боя сдулась, и они один за другим погибли - десантники уничтожили всех.

"Однако среди россиян нашлись двое умных, которые свою жизнь ценят больше своего диктатора. Они сдались в плен и остались живы. Им сразу оказали медицинскую помощь", - отметили десантники.