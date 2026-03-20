РФ скористалася погодою на фронті, але втратила за три дні майже 5000 солдатів, - Сирський

21:40 20.03.2026 Пт
Навіть такі масштаби втрат не зупиняють подальший тиск
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com CinCAFofUkraines)

Через зміну погоди РФ посилила тиск на фронті, а кількість боїв перевищила 200 на добу. Попри це, ЗСУ перехоплюють ініціативу та впроваджують асиметричні рішення.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Читайте також: Росія цього року планує рекрутувати ще понад 400 тисяч військових, - Сирський

Ситуація на передовій

За словами Головнокомандувача, інтенсивність боїв залишається вкрай високою - вже кілька днів поспіль фіксується понад 200 зіткнень на добу. Проте активність загарбників вартує їм значних втрат - лише за останні три дні було знешкоджено близько 4840 окупантів.

"Активність переважаючих сил ворога вимагає від нас нових, асиметричних рішень. Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції", - наголосив Сирський.

Посилення підрозділів на Півдні

Під час поїздки до районів Південної операційної зони Сирський провів наради з командирами штурмових та десантно-штурмових частин. Було узгоджено конкретні завдання для кожного підрозділу з урахуванням поточної тактики РФ.

Головнокомандувач підкреслив, що на місцях уже віддані розпорядження щодо оперативного поповнення ресурсів.

"На місці віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення - боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами", — повідомив він.

Сирський також висловив вдячність командирам за "виважені рішення" та кожному солдату за щоденне нищення ворога.

Ситуація на фронті та заяви Сирського

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ повідомляв, що незважаючи на складні умови, Сили оборони поступово просуваються вперед на окремих ділянках, відбиваючи позиції у ворога.

Також Олександр Сирський назвав найгарячішу ділянку фронту, де наразі зосереджені основні зусилля та резерви російських окупаційних військ.

Крім того, Головком розкрив тривожну для Кремля тенденцію, яка спостерігається у лавах армії РФ на тлі значних втрат та виснаження наступального потенціалу агресора.

Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО