Росіяни підняли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья"

На тлі масованої атаки дронів росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Не виключено, що їх задіють для нічного ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил.
Повідомляється, що станом на 23:00 було зафіксовано активність 3-х бортів Ту-95МС. Вони піднялися з аеродрому "Оленья" в Мурманській області та рухаються в південно-східному напрямку.
"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - додали в Повітряних силах.
Зазначимо, літаки Ту-95МС є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Ці ракети є основними в масованих ракетних ударах по Україні.
Як пишуть моніторингові канали, очікується вихід бортів на пускові рубежі біля Енгельса о 01:30-02:00 або о 03:00-03:30 в районі Каспійського моря. Відповідно, у разі пусків ракети можуть зайти в повітряний простір України близько 02:00 або після 03:00.
Станом на 23:00 росіяни вже масовано атакують дронами Україну. Повітряну тривогу оголошено практично в усіх областях, крім західних.
За даними Повітряних сил, є загроза ракетних ударів для Києва, Кременчука, Сум та інших міст. Сьогодні вибухи гриміли також у Дніпрі та Харкові.
Нагадаємо, увечері противник атакував "Шахедами" місто Харків. Повідомлялося про падіння уламків у Київському районі, пожежу в приватному житловому будинку та одного постраждалого.
Крім того, сьогодні росіяни вперше запустили бомбу-ракету "Грім-1" на Дніпро. Силам оборони вдалося збити її на підльоті за 15 км від міста.
Детальніше про неї читайте в матеріалі "ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Грім-1": що про неї відомо".
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