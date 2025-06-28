Россияне подняли стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья"

На фоне массированной атаки дронов россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Не исключено, что их задействуют для ночного ракетного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил.
Сообщается, что по состоянию на 23:00 была зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС. Они поднялись с аэродрома "Оленья" в Мурманской области и движутся в юго-восточном направлении.
"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", - добавили в Воздушных силах.
Отметим, самолеты Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Эти ракеты являются основными в массированных ракетных ударах по Украине.
Как пишут мониторинговые каналы, ожидается выход бортов на пусковые рубежи возле Энгельса в 01:30-02:00 или 03:00-03:30 в районе Каспийского моря. Соответственно, в случае пусков ракеты могут зайти в воздушное пространство Украины около 02:00 или после 03:00.
По состоянию на 23:00 россияне уже массированно атакуют дронами Украину. Воздушная тревога объявлена практически во всех областях, кроме западных.
По данным Воздушных сил, есть угроза ракетных ударов для Киева, Кременчуга, Сум и других городов. Сегодня взрывы гремели также в Днепре и Харькове.
Напомним, вечером противник атаковал "Шахедами" город Харьков. Сообщалось о падении обломков в Киевском районе, пожаре в частном жилом доме и одном пострадавшем.
Кроме того, сегодня россияне впервые запустили бомбу-ракету "Гром-1" на Днепр. Силам обороны удалось сбить ее на подлете в 15 км от города.
Подробнее о ней читайте в материале "ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно".
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