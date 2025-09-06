Росіяни підняли у повітря МіГ-31К: в Україні масштабна тривога

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 6 вересня окупанти атакували Україну 91 дроном. Протиповітряна оборона знешкодила 68 ворожих безпілотників.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Цієї ночі росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Донецькій області, що викликало затримки у русі потягів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ за шість днів вересня випустила по Україні понад 1300 дронів, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів.