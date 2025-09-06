RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне подняли в воздух МиГ-31К: в Украине масштабная тревога

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 6 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена в субботу, 6 сентября. Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 14:32. Позже "покраснели" из-за угрозы с воздуха все области Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:38

Обновлено в 14:55

Воздушные силы объявили отбой угрозы по МиГ-31К.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 6 сентября оккупанты атаковали Украину 91 дроном. Противовоздушная оборона обезвредила 68 вражеских беспилотников.

По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 18 ударных беспилотников на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Этой ночью россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой области, что вызвало задержки в движении поездов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ за шесть дней сентября выпустила по Украине более 1300 дронов, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога