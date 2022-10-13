Окупанти підірвались на мінах, тікаючи від українського обстрілу (відео)

Фото: Росіяни підірвались на мінах, тікаючи від українського обстрілу (GettyImages)

Українські військові намагались атакувати росіян у техніці, проте ворог сам заїхав на міни та підірвався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.