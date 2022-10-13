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Окупанти підірвались на мінах, тікаючи від українського обстрілу (відео)

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 18:53
Окупанти підірвались на мінах, тікаючи від українського обстрілу (відео) Фото: Росіяни підірвались на мінах, тікаючи від українського обстрілу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові намагались атакувати росіян у техніці, проте ворог сам заїхав на міни та підірвався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Пропонуємо Вам переглянути розширену версію від наших "Очей" без перебільшення ідіотського рішення російського військового оминути протитанкові міни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили російську артилерійську установку "Мста-С".

Також українські військові влучним пострілом знищили російський танк.

Раніше українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.

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