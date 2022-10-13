Окупанти підірвались на мінах, тікаючи від українського обстрілу (відео)
Фото: Росіяни підірвались на мінах, тікаючи від українського обстрілу (GettyImages)
Українські військові намагались атакувати росіян у техніці, проте ворог сам заїхав на міни та підірвався.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Пропонуємо Вам переглянути розширену версію від наших "Очей" без перебільшення ідіотського рішення російського військового оминути протитанкові міни", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили російську артилерійську установку "Мста-С".
Також українські військові влучним пострілом знищили російський танк.
Раніше українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.
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