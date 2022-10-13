Оккупанты подорвались на минах, убегая от украинских обстрелов (видео)

Фото: Россияне подорвались на минах, убегая от украинских обстрелов (GettyImages)

Украинские военные пытались атаковать россиян в технике, однако враг сам заехал на мины и подорвался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.