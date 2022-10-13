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Оккупанты подорвались на минах, убегая от украинских обстрелов (видео)

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Украина, Четверг 13 октября 2022 18:53
Оккупанты подорвались на минах, убегая от украинских обстрелов (видео) Фото: Россияне подорвались на минах, убегая от украинских обстрелов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные пытались атаковать россиян в технике, однако враг сам заехал на мины и подорвался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Предлагаем Вам пересмотреть расширенную версию от наших "Глаз" без преувеличения идиотского решения российского военного миновать противотанковые мины", - говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ уничтожили российскую артиллерийскую установку "Мста-С".

Также украинские военные метким выстрелом уничтожили российский танк.

Ранее украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области.

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