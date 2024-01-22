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Окупанти не виплачують шахтарям зарплату, - ЦНС

Україна, Понеділок 22 січня 2024 20:59
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Окупанти не виплачують шахтарям зарплату, - ЦНС Фото: росіяни не виплачують українським шахтарям зарплату (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово захоплених українських територіях окупаційна адміністрація не виплачує зарплату шахтарям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, борги перед шахтарями зростають, а на самих шахтах дефіцит кадрів становить 40%. Відтак шахти не виконують норму видобутку й перебувають на межі закриття.

"Це чергове свідчення того, що приносить РФ на ТОТ, а саме: бідність, кризу й пропаганду про “покращення”, - наголосили в ЦНС.

Життя в окупації

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська влада на окупованих територіях перестала виплачувати заробітну плату вчителям, які не є лояльними до окупації.

До цього стало відомо, що Росія перестала виплачувати заробітну плату окупаційнім адміністраціям на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

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окупанти Війна Росії проти України
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