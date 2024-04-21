ua en ru
Вс, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне подготовили новую ловушку для аграриев на оккупированных территориях, - ЦНС

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 16:34
UA EN RU
Россияне подготовили новую ловушку для аграриев на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: оккупанты подготовили ловушку для аграриев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация подготовила ловушку для аграриев на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Льготные кредиты, беспроцентные ставки и еще много "заманух" от кремля для украинских аграриев, которые оказались в оккупации", - отметили в центр.

По данным ЦНС, в дальнейшем все эти предложения станут петлей на шее украинских земледельцев. Ведь отдать даже эти льготные кредиты на временно оккупированных территориях будет не реально.

Жизнь в оккупации

Напомним, мы писали, что на временно захваченных украинских территориях оккупационная администрация не выплачивает зарплату шахтерам и учителям.

Кроме этого, РБК-Украина сообщало, что Россия перестала выплачивать заработную плату оккупационным администрациям на временно захваченных территориях Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Расстрел полиции. Подозреваемые хотели сбежать из Украины и назвали причину нападения
Расстрел полиции. Подозреваемые хотели сбежать из Украины и назвали причину нападения
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил