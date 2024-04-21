Россияне подготовили новую ловушку для аграриев на оккупированных территориях, - ЦНС
Российская Федерация подготовила ловушку для аграриев на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Льготные кредиты, беспроцентные ставки и еще много "заманух" от кремля для украинских аграриев, которые оказались в оккупации", - отметили в центр.
По данным ЦНС, в дальнейшем все эти предложения станут петлей на шее украинских земледельцев. Ведь отдать даже эти льготные кредиты на временно оккупированных территориях будет не реально.
Жизнь в оккупации
Напомним, мы писали, что на временно захваченных украинских территориях оккупационная администрация не выплачивает зарплату шахтерам и учителям.
Кроме этого, РБК-Украина сообщало, что Россия перестала выплачивать заработную плату оккупационным администрациям на временно захваченных территориях Запорожской области.
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