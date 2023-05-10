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Росія припинила платити зарплатню працівникам окупаційних адміністрацій, - ЦНС

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Україна, Середа 10 травня 2023 19:25
Росія припинила платити зарплатню працівникам окупаційних адміністрацій, - ЦНС Фото: Росія припинила платити зарплатню працівникам окупаційних адміністрацій (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія перестала виплачувати заробітну плату окупаційнім адміністраціям на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Заборгованість по заробітній платі в російській "військово-цивільній адміністрації" тимчасово окупованих територій Запорізької області становить вже від 1 до 2,5 місяців. Керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані в російському казначействі у зв’язку з бюрократичними перепонами", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, блокування коштів відбувається на рівні рішення в Москві. Росіяни вирішили не платити кошти своїм "адміністраціям" зважаючи на розвиток ситуації на фронті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 5 травня, гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький оголосив часткову "евакуацію" населення.

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