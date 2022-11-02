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Росіяни перетворять Олешківську громаду на плацдарм для бойових дій: жителів просять виїхати

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Херсонська область, Середа 02 листопада 2022 15:03
Росіяни перетворять Олешківську громаду на плацдарм для бойових дій: жителів просять виїхати Фото: росіяни перетворять Олешківську громаду на плацдарм для бойових дій (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники планують перетворити окуповану Олешківську територіальну громаду Херсонської області на плацдарм для ведення бойових дій. Жителів просять евакуюватися, щоб зберегти життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олешківського міського голову Євгена Рищука.

"Із заяв так званих керівників окупаційної "влади" ми розуміємо, що більша частина території Олешківської ТГ буде перетворена на плацдарм для ведення бойових дій", - написав він.

Росіяни перетворять Олешківську громаду на плацдарм для бойових дій: жителів просять виїхати

Рищук зазначив, що він особисто та більшість жителів громади проти всіх незаконних дій росіян.

"Нас підвели до вибору - нелегке життя в евакуації або смерть в своїх оселях. "Освободітєлі" не дають іншого вибору", - написав він.

Міський голова також зазначив, що окупанти перекрили виїзд на підконтрольні Україні території, тому він радить за можливости переїжджати вглиб Херсонської області.

Якщо ж загарбники все-таки насильно вивезуть українців в РФ, Рищук зазначає, що необхідно пам'ятати, що Україна не покине своїх громадян і зробить усе, аби повернути їх додому.

Як повідомлялося раніше, росіяни запроваджують примусову евакуацію мирних жителів із тимчасово окупованого Каховського району Херсонської області.

До того ж, росіяни силою виселяють громадян, які проживають уздовж Дніпра у Херсонській області. Також окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.

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