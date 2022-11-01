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Окупанти запроваджують примусову евакуацію на правобережжі Херсонської області

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 20:39
Окупанти запроваджують примусову евакуацію на правобережжі Херсонської області Фото: окупанти запроваджують примусову евакуацію на правобережжі Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові анонсували примусову евакуацію мирних жителів із тимчасово окупованого Каховського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що вивезення людей розпочнеться у неділю, 6 листопада. Підставою для примусової евакуації є "високий рівень військової загрози".

Раніше ми писали, що окупанти перемістили свою адміністрацію з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона перебуває у захопленому Скадовську.

Нагадаємо, що росіяни силою виселяють громадян, які проживають уздовж Дніпра у Херсонській області. Також окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.

У середині жовтня гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо оголосив добровільне пересування мешканців Херсонської області з правого берега на лівий.

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