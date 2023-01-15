Росіяни перестали вивозити своїх поранених до Горлівки через переповнені лікарні, - Генштаб

Росія більше не евакуює своїх поранених солдатів у тимчасово окуповану Горлівку (Донецька область), оскільки там переповнено всі лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

"Всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки (Донецька область - ред.)", - розповідають у Генштабі.

Як зазначає українське військове командування, у лікарнях Горлівки спостерігається нестача ліжко-місць.

Нагадаємо, раніше ГУР перехопило телефонну розмову окупанта, в якій він розповів, що він із товаришами по службі три дні шукав госпіталь на території Росії.

Також ми писали, що росіяни почали розгортати додаткові ліжко-місця на тлі переповнених лікарень.

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