ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни перестали вивозити своїх поранених до Горлівки через переповнені лікарні, - Генштаб

Новость на русском →
Неділя 15 січня 2023 18:39
Росіяни перестали вивозити своїх поранених до Горлівки через переповнені лікарні, - Генштаб Ілюстративне фото: росіяни перестали вивозити своїх поранених до Горлівки через переповнені лікарні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія більше не евакуює своїх поранених солдатів у тимчасово окуповану Горлівку (Донецька область), оскільки там переповнено всі лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Як зазначає українське військове командування, у лікарнях Горлівки спостерігається нестача ліжко-місць.

"Всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки (Донецька область - ред.)", - розповідають у Генштабі.

Нагадаємо, раніше ГУР перехопило телефонну розмову окупанта, в якій він розповів, що він із товаришами по службі три дні шукав госпіталь на території Росії.

Також ми писали, що росіяни почали розгортати додаткові ліжко-місця на тлі переповнених лікарень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Горлівка Війська РФ Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
У Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста
У Херсоні росіяни обстріляли приміщення, де працюють представники Червоного Хреста
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам