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"Три дні шукали". Окупант скаржиться на переповнені військовими шпиталі (перехоплення)

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Понеділок 09 січня 2023 18:22
"Три дні шукали". Окупант скаржиться на переповнені військовими шпиталі (перехоплення) Ілюстративне фото: окупант поскаржився на переповнені військовими шпиталі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Шпиталі на території Росії переповнені солдатами. Через це нових поранених везуть до лікарень по кілька діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Поранений російський солдат скаржиться, що умови утримання у лікарні - як у в'язниці, оскільки там не дозволяють вільно пересуватися.

При цьому він додає, що його везли до шпиталю три дні.

"У кожне місто Росії заїжджали. Усі шпиталі переповнені", - розповів окупант.

Нагадаємо, раніше у Маріупольській міськраді розповідали, що в окупованому місті медустанови переповнені хворими, а нових людей відмовляються госпіталізувати.

Також ми писали, що, за інформацією Луганської ОВА, в області більшість лікарень перетворили на шпиталі для лікування російських окупантів.

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