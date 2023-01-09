"Три дні шукали". Окупант скаржиться на переповнені військовими шпиталі (перехоплення)
Шпиталі на території Росії переповнені солдатами. Через це нових поранених везуть до лікарень по кілька діб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Поранений російський солдат скаржиться, що умови утримання у лікарні - як у в'язниці, оскільки там не дозволяють вільно пересуватися.
При цьому він додає, що його везли до шпиталю три дні.
"У кожне місто Росії заїжджали. Усі шпиталі переповнені", - розповів окупант.
Нагадаємо, раніше у Маріупольській міськраді розповідали, що в окупованому місті медустанови переповнені хворими, а нових людей відмовляються госпіталізувати.
Також ми писали, що, за інформацією Луганської ОВА, в області більшість лікарень перетворили на шпиталі для лікування російських окупантів.
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