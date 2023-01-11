Через переповнені лікарні, росіяни розгортають додаткові ліжко-місця,- Генштаб

Все більше медичних закладів на тимчасово окупованих територіях стають переповнені пораненими окупантами. Росіяни почали розгортати додаткові ліжко-місця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Посилюється тенденція переповнення медичних закладів у тимчасово окупованих населених пунктах пораненими російськими окупантами. Так, станом на 9 січня, тільки у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць", - пише Генеральний штаб.