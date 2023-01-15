Россияне перестали вывозить своих раненых в Горловку из-за переполненных больниц, - Генштаб

Россия больше не эвакуирует своих раненых солдат во временно оккупированную Горловку (Донецкая область), поскольку там переполнены все больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

"Всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку (Донецкая область - ред.)", - рассказывают в Генштабе.

Как отмечает украинское военное командование, в больницах Горловки наблюдается нехватка койко-мест.

Напомним, ранее ГУР перехватило телефонный разговор оккупанта, в котором он рассказал, что он с сослуживцами три дня искал госпиталь на территории России.

Также мы писали, что россияне начали разворачивать дополнительные койко-места на фоне переполненных больниц.

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