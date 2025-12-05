Росіяни переоцінили свої сили і зазнають втрат: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Куп'янську

Оборона Куп'янська Харківської області є стабільною. Російські війська поспішили з наступом, переоцінили власні можливості та зазнають втрат у міських районах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
"Там (у Куп'янську - ред.) навпаки - оптимістичніше, тому що росіяни сильно поспішили й сильно переоцінили свої сили", - сказав Трегубов.
За його словами, росіяни намагалися підтягнути реальність до власних заяв, але зробили тільки гірше.
"У північних районах міста росіяни присутні, і там вони знищуються українськими дронами та контрдіями", - зазначив речник.
Водночас, за його словами, противник намагається посилити тиск на інших напрямках.
"Росіяни паралельно намагаються тиснути на захід міста, це по-перше. А по-друге, намагаються обійти місто з півдня і тиснути у районі Куп'янська-Вузлового, витісняти українські війська з лівого берега Осколу", - розповів Трегубов.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін нафантазував, що росіянам нібито вдалося заблокувати в Куп'янську до 15 батальйонів ЗСУ. Водночас начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що Куп'янськ нібито "звільнений".
Пізніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи ці заяви, зазначив, що масштаби брехні російського керівництва "вражають". Він зазначив, що в Куп'янську фіксують лише близько 40 російських абонентів радіообміну.
За словами Сирського, українські захисники зачищають місто Куп'янськ від окупантів. Наразі ЗСУ витісняють росіян на північ від міста, а також з інших районів, де ворог поки що присутній.
Раніше начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ.