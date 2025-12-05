Россияне переоценили свои силы и несут потери: в ВСУ рассказали о ситуации в Купянске

"Там (в Купянске - ред.) наоборот - оптимистичнее, потому что россияне сильно поспешили и сильно переоценили свои силы", - сказал Трегубов.

По его словам, россияне пытались подтянуть реальность к собственным заявлениям, но сделали только хуже.

"В северных районах города россияне присутствуют, и там они уничтожаются украинскими дронами и контрдействиями", - отметил спикер.

В то же время, по его словам, противник пытается усилить давление на других направлениях.

"Россияне параллельно пытаются давить на запад города, это во-первых. А во-вторых, пытаются обойти город с юга и давить в районе Купянска-Узлового, вытеснять украинские войска с левого берега Оскола", - рассказал Трегубов.