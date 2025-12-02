Сирський про Куп'янськ: ЗСУ покращили тактичне положення в місті, триває зачистка

Українські захисники зачищають місто Куп'янськ від окупантів. Наразі ЗСУ витісняють росіян на північ від міста, а також з інших районів, де ворог поки що присутній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Facebook .

Він розповів, що сьогодні, 2 грудня, працював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Куп'янськ. Відбулось обговорення виконання заходів для стабілізації ситуації в районі міста.

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки - інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані", - повідомив Сирський.

За його словами, наразі триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів. Він додав, що росіяни мають "успіхи" лише в площині пропаганди.

"Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський наголосив, що захоплюється "мужністю і професіоналізмом воїнів, які демонструють виняткову стійкість та готовність нищити ворога".

"Віддав вказівки для забезпечення наших військ відповідно до потреб, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого впливу на ворога", - додав він.