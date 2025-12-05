ua en ru
Война в Украине

Россияне переоценили свои силы и несут потери: в ВСУ рассказали о ситуации в Купянске

Купянск, Харьковская область, Пятница 05 декабря 2025 14:54
россияне переоценили свои силы в Купянске и несут там потери
Автор: Татьяна Степанова

Оборона Купянска Харьковской области стабильна. Российские войска поспешили с наступлением, переоценили собственные возможности и несут потери в городских районах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Там (в Купянске - ред.) наоборот - оптимистичнее, потому что россияне сильно поспешили и сильно переоценили свои силы", - сказал Трегубов.

По его словам, россияне пытались подтянуть реальность к собственным заявлениям, но сделали только хуже.

"В северных районах города россияне присутствуют, и там они уничтожаются украинскими дронами и контрдействиями", - отметил спикер.

В то же время, по его словам, противник пытается усилить давление на других направлениях.

"Россияне параллельно пытаются давить на запад города, это во-первых. А во-вторых, пытаются обойти город с юга и давить в районе Купянска-Узлового, вытеснять украинские войска с левого берега Оскола", - рассказал Трегубов.

Бои в Купянске

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин нафантазировал, что россиянам якобы удалось заблокировать в Купянске до 15 батальонов ВСУ. В то же время начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Купянск якобы "освобожден".

Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя эти заявления, отметил, что масштабы лжи российского руководства "поражают". Он отметил, что в Купянске фиксируют лишь около 40 российских абонентов радиообмена.

По словам Сырского, украинские защитники зачищают город Купянск от оккупантов. Сейчас ВСУ вытесняют россиян на север от города, а также из других районов, где враг пока присутствует.

Ранее начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск.

