Росіяни перекидають системи ППО на аеродром в окупованому Джанкої, - АТЕШ

Російські загарбники перекидають системи протиповітряної оборони на військовий аеродром у Джанкої. Активність викликана нещодавніми успішними ударами ЗСУ по летовищу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Агент руху повідомив про переміщення зенітного ракетного комплексу "БУК" у напрямку аеродрому в Джанкої.
"Перекидання додаткових систем ППО пов'язане з низькою ефективністю російської системи протиповітряної оборони, яка не справляється з сучасними ракетами, що використовують ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
У квітні Сили оборони вдарили ракетами по аеродрому в Джанкої. На місці прильотів виникла масштабна пожежа.
Згодом стало відомо, що ЗСУ вразили системи ППО загарбників. Також було атаковано пункт управління.
Після удару в росіян почалися проблеми з логістикою.
Днями партизани "АТЕШ" повідомили про розміщення біля Джанкоя радіолокаційних станцій, що прикривають аеродром.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.