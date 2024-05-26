RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне перебрасывают системы ПВО на аэродром в оккупированном Джанкое, - АТЕШ

Фото: оккупанты размещают системы ПВО возле аэродрома в Джанкое (opk.com.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики перебрасывают системы противовоздушной обороны на военный аэродром в Джанкое. Активность вызвана недавними успешными ударами ВСУ по аэродрому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агент движения сообщил о перемещении зенитного ракетного комплекса "БУК" в направлении аэродрома в Джанкое.

"Переброска дополнительных систем ПВО связана с низкой эффективностью российской системы противовоздушной обороны, которая не справляется с современными ракетами, которые используют ВСУ", - говорится в сообщении.

Удары ВСУ по оккупированному Крыму

В апреле Силы обороны ударили ракетами по аэродрому в Джанкое. На месте прилетов возник масштабный пожар.

Впоследствии стало известно, что ВСУ поразили системы ПВО захватчиков. Также был атакован пункт управления.

После удара у россиян начались проблемы с логистикой.

На днях партизаны "АТЕШ" сообщили о размещении возле Джанкоя радиолокационных станций, прикрывающих аэродром.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым