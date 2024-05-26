Россияне перебрасывают системы ПВО на аэродром в оккупированном Джанкое, - АТЕШ

Российские захватчики перебрасывают системы противовоздушной обороны на военный аэродром в Джанкое. Активность вызвана недавними успешными ударами ВСУ по аэродрому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агент движения сообщил о перемещении зенитного ракетного комплекса "БУК" в направлении аэродрома в Джанкое.
"Переброска дополнительных систем ПВО связана с низкой эффективностью российской системы противовоздушной обороны, которая не справляется с современными ракетами, которые используют ВСУ", - говорится в сообщении.
В апреле Силы обороны ударили ракетами по аэродрому в Джанкое. На месте прилетов возник масштабный пожар.
Впоследствии стало известно, что ВСУ поразили системы ПВО захватчиков. Также был атакован пункт управления.
После удара у россиян начались проблемы с логистикой.
На днях партизаны "АТЕШ" сообщили о размещении возле Джанкоя радиолокационных станций, прикрывающих аэродром.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.