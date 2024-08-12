Росіяни перекидають підрозділи з Придніпровського напрямку на Курський, - ОСУВ "Таврія"

Російські війська переміщують підрозділи, зокрема, з Придніпровського напрямку на Курський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.
"Є переміщення із, зокрема, Придніпровського напрямку, і не тільки з цього напрямку, ворожих підрозділів, деяких батальйонів, інших частин на інші напрямки, очевидно, що і на Курський також, де у росіян зараз найбільше дірок в обороні", - розповів Лиховій.
Він також зазначив, що коли на Придніпровському напрямку було багато російських військ, то штурмових дій було менше. Але після того, як окупанти почали перекидати свої сили, зокрема на Курський напрямок, активність на лівобережжі Дніпра різко зросла.
"Я думаю, що має минути кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські показові дії - коли вони хочуть показати нібито, що попри зменшення їхніх оборонних порядків, вони спроможні атакувати й далі. Чи це, можливо, якийсь інший задум", - додав речник.
Нагадаємо, минулого тижня розпочалися бої у Курській області. Росіяни стверджували, що українські війська нібито здійснили прорив кордону.
Офіційно операцію ЗСУ у Курській області Україна підтвердила лише сьогодні. Це зробив за підсумками Ставки президент Володимир Зеленський.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем ЗСУ близько тисячі квадратних кілометрів території Курської області.
Водночас, за даними DeepState, російська армія втратила контроль орієнтовно над 44 населених пункти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.