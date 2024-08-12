Росіяни перекидають підрозділи з Придніпровського напрямку на Курський, - ОСУВ "Таврія"

"Є переміщення із, зокрема, Придніпровського напрямку, і не тільки з цього напрямку, ворожих підрозділів, деяких батальйонів, інших частин на інші напрямки, очевидно, що і на Курський також, де у росіян зараз найбільше дірок в обороні", - розповів Лиховій.

Він також зазначив, що коли на Придніпровському напрямку було багато російських військ, то штурмових дій було менше. Але після того, як окупанти почали перекидати свої сили, зокрема на Курський напрямок, активність на лівобережжі Дніпра різко зросла.

"Я думаю, що має минути кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські показові дії - коли вони хочуть показати нібито, що попри зменшення їхніх оборонних порядків, вони спроможні атакувати й далі. Чи це, можливо, якийсь інший задум", - додав речник.