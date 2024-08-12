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ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області, - Сирський

Київ, Понеділок 12 серпня 2024 18:25
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ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області, - Сирський Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують операцію у Курській області. Під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час Ставки верховного головнокомандувача.

"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ", - розповів Сирський.

За його словами, угруповання українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою - під контролем ЗСУ.

У відповідь на таку доповідь президент України Володимир Зеленський попросив генерала подякувати українським захисникам за стійкість і сміливість.

Варто зауважити, що станом на зараз карта бойових дій у Курській області виглядає наступним чином:

ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області, - Сирський

Фото: карта бойових дій у Курській області ("Радіо Свобода")

Бої у Курській області

Нагадаємо, минулого тижня у Росії заявили про "прорив" кордону українськими захисниками. За версією росіян, бійці ЗСУ зайшли на територію Курської області та почали там своє просування.

Про такі події офіційно повідомляли Міноборони РФ та Федеральна служба безпеки. Водночас Україна офіційно "прорив" не підтверджувала.

З кожним днем в мережі з'являлося все більше повідомлень про те, що українські захисники тримають під своїм контролем прикордонні населені пункти Курської області. Також у Telegram-каналах публікували відповідні фото.

Офіційно операцію ЗСУ у Курській області підтвердили лише сьогодні, це зробив за підсумками Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський.

До речі, в.о. Курській області Олексій Смірнов сьогодні скаржився, що Росія не контролює 28 населених пунктів регіону.

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