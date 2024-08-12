ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області, - Сирський

Українські захисники продовжують операцію у Курській області. Під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час Ставки верховного головнокомандувача.

"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ", - розповів Сирський. За його словами, угруповання українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою - під контролем ЗСУ. У відповідь на таку доповідь президент України Володимир Зеленський попросив генерала подякувати українським захисникам за стійкість і сміливість. Варто зауважити, що станом на зараз карта бойових дій у Курській області виглядає наступним чином: Фото: карта бойових дій у Курській області ("Радіо Свобода")