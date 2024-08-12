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Россияне перебрасывают подразделения с Приднепровского направления на Курское, - ОСГВ "Таврия"

Фото: россияне перебрасывают подразделения из Приднепровского направления на Курское (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска перемещают подразделения, в частности, из Приднепровского направления на Курское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"Есть перемещение с, в частности, Приднепровского направления, и не только с этого направления, вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей на другие направления, очевидно, что и на Курское также, где у россиян сейчас больше всего дыр в обороне", - рассказал Лиховой.

Он также отметил, что когда на Приднепровском направлении было много российских войск, то штурмовых действий было меньше. Но после того, как оккупанты начали перебрасывать свои силы, в частности на Курское направление, активность на левобережье Днепра резко возросла.

"Я думаю, что должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это российские показательные действия - когда они хотят показать якобы, что несмотря на уменьшение их оборонных порядков, они способны атаковать и дальше. Или это, возможно, какой-то другой замысел", - добавил спикер.

Бои в Курской области

Напомним, на прошлой неделе начались бои в Курской области. Россияне утверждали, что украинские войска якобы совершили прорыв границы.

Официально операцию ВСУ в Курской области Украина подтвердила только сегодня. Это сделал по итогам Ставки президент Владимир Зеленский.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контролем ВСУ около тысячи квадратных километров территории Курской области.

В то же время, по данным DeepState, российская армия потеряла контроль ориентировочно над 44 населенными пунктами.

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