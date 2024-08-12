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Не 28. У DeepState назвали кількість населених пунктів Курської області, які втратила РФ

Понеділок 12 серпня 2024 17:22
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Не 28. У DeepState назвали кількість населених пунктів Курської області, які втратила РФ Ілюстративне фото: Росія втрачає контроль над населеними пунктами Курської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Чиновники РФ вигадали, що їх армія втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області. Насправді їх кількість значно більша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState в Telegram.

"За нашими підрахунками, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити", - написали творці інтерактивної карти бойових дій.

Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів, а така оцінка "вкрай консервативна".

За словами творців DeepState, реальної кількості населених пунктів у Курській області, які втратила Росія, майже ніхто не знає. Але були села, біля яких українські захисники робили фото, але контроль над ними не встановлювали.

Що передувало

Нагадаємо, Росія минулого тижня звинуватила Україну у вторгненні на територію Курської області. Також у мережі почали розповсюджувати фото та відео, на яких українські захисники перебували у населених пунктах Курської області.

Офіційно інформацію щодо контролю над населеними пунктами російського регіону Україна не підтверджувала. Але сьогодні, 12 серпня, в. о. Курській області Олексій Смірнов заявив, що війська РФ не контролюють 28 населених пунктів регіону.

Більш детально про те, як події в Курській області впливають на перебіг війни - у матеріалі РБК-Україна.

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