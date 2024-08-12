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Зеленський вперше підтвердив присутність ЗСУ у Курській області

Понеділок 12 серпня 2024 18:21
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Зеленський вперше підтвердив присутність ЗСУ у Курській області Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Збройні сили України проводять операцію у Курській області, що в Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, сьогодні, 12 серпня, було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо проведення операції українськими бійцями спецоперації у Курській області, що в Росії.

"Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції", - сказав Зеленський після доповіді.

Також було заслухано доповідь економічного блоку. Перша віцепремʼєр Юлія Свириденко доповіла про збільшення частки українського виробництва в державних закупівлях. А також про підготовку від Кабміну тривалих контрактів для українських підприємств.

Зеленський під час Ставки дав доручення низці відомстві - Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС – щодо підготовки стратегії повернення українців людей з російського полону. А Міністерству оборони та дипломатам - представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території.

Бої у Курській області

Минулого тижня у Росії повідомили про те, що нібито українські війська прорвали кордон з РФ у Курській області. Там вже майже тиждень точаться бої, а українські війська вже нібито контролюють 28 населених пунктів.

До цього часу українське військове командування не коментувало події у Курській області. Раніше Зеленський лише заявляв, що українські військові "відтискають війну" на територію агресора.

Детальніше про те, що відбувається у прикордонних районах РФ читайте в нашому матеріалі "Стиль Сирського. Як "Курський прорив" може посилити переговорні позиції України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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