Росіяни перекидають у Курську область тилові підрозділи та резерви, - Нацгвардія

За словами речника, ворог найбільше концентрує свої зусилля на Покровському напрямку.

"Цієї доби в районі виконання задач нашими підрозділами на Покровському напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Йдеться передусім про піхоту противника, якою він намагався штурмувати позиції. Взагалі по східних напрямках, по ОСУВ "Хортиця", військовослужбовці Нацгвардії відбили 19 боєзіткнень, зокрема і на півночі Харківщини", - сказав він.

Речник наголосив, що ворог почав активніше використовувати броньовану техніку під час штурмів.

Він додав, що росіяни можуть перекидати певні сили у Курську область на тлі операції Сил оборони. За його словами, у першу чергу йдеться про тилові підрозділи та резерви.

"Є інформація, що противник може перекидати деякі сили з Донецької, Луганської областей, з південних напрямків у Курську область. Проте наразі, як бачимо, навіть по зведеннях офіційних, які оприлюднює Генштаб, поки що розповідають підрозділи, що темпи наступу, активність штурмів не знижується", - заявив Музичук.