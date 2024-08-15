Россияне перекидывают в Курскую область тыловые подразделения и резервы, - Нацгвардия

По словам спикера, враг больше всего концентрирует свои усилия на Покровском направлении.

"В эти сутки в районе выполнения задач нашими подразделениями на Покровском направлении произошло 9 боестокновений. Речь идет прежде всего о пехоте противника, которой он пытался штурмовать позиции. Вообще по восточным направлениям, по ОСГВ "Хортица", военнослужащие Нацгвардии отбили 19 боестолкновений, в частности и на севере Харьковской области", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что враг начал активнее использовать бронированную технику во время штурмов.

Он добавил, что россияне могут перекидывать определенные силы в Курскую область на фоне операции Сил обороны. По его словам, в первую очередь речь идет о тыловых подразделениях и резервах.

"Есть информация, что противник может перекидывать некоторые силы из Донецкой, Луганской областей, из южных направлений в Курскую область. Однако сейчас, как видим, даже по официальным сводкам, которые обнародует Генштаб, пока рассказывают подразделения, что темпы наступления, активность штурмов не снижается", - заявил Музычук.