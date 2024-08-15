Росіяни перекидають у Курську область тилові підрозділи та резерви, - Нацгвардія
Російське командування перекидає у Курську області з України тилові підрозділи та резерви. Українські військові поки не фіксують змін на фронті на тлі операції у Курській області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Національної гвардії України Руслана Музичука в ефірі телемарафону.
За словами речника, ворог найбільше концентрує свої зусилля на Покровському напрямку.
"Цієї доби в районі виконання задач нашими підрозділами на Покровському напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Йдеться передусім про піхоту противника, якою він намагався штурмувати позиції. Взагалі по східних напрямках, по ОСУВ "Хортиця", військовослужбовці Нацгвардії відбили 19 боєзіткнень, зокрема і на півночі Харківщини", - сказав він.
Речник наголосив, що ворог почав активніше використовувати броньовану техніку під час штурмів.
Він додав, що росіяни можуть перекидати певні сили у Курську область на тлі операції Сил оборони. За його словами, у першу чергу йдеться про тилові підрозділи та резерви.
"Є інформація, що противник може перекидати деякі сили з Донецької, Луганської областей, з південних напрямків у Курську область. Проте наразі, як бачимо, навіть по зведеннях офіційних, які оприлюднює Генштаб, поки що розповідають підрозділи, що темпи наступу, активність штурмів не знижується", - заявив Музичук.
Що відбувається у Курській області
У прикордонних районах Курської області Сили оборони України проводять операцію, яка триває вже понад тиждень. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські сили змогли просунутися на 40 кв. км та взяти під контроль 74 населені пункти Курської області.
При цьому операція українських військових триває. Так, бійцям СБУ вдалося взяти у полон відразу 102 російських солдатів, серед них - кадирівські вояки з підрозділу "Ахмат".
Нещодавно президент України Володимир Зеленський зібрав нараду щодо Курської області, там обговорили можливості створення військових комендатур. Також Україна заявила про створення буферної зони у Курській області, планують відкрити гуманітарний коридор для евакуації.
Детальніше про те, що відбувається у Курській області станом на 15 серпня - у нашому матеріалі.
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