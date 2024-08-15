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Россияне перекидывают в Курскую область тыловые подразделения и резервы, - Нацгвардия

Украина , Четверг 15 августа 2024 11:29
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Россияне перекидывают в Курскую область тыловые подразделения и резервы, - Нацгвардия Фото: РФ перебрасывает в Курскую область с Украины тыловые подразделения и резервы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское командование перебрасывает в Курск области из Украины тыловые подразделения и резервы. Украинские военные пока не фиксируют изменения на фронте на фоне операции в Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Национальной гвардии Украины Руслана Музычука в эфире телемарафона.

По словам спикера, враг больше всего концентрирует свои усилия на Покровском направлении.

"В эти сутки в районе выполнения задач нашими подразделениями на Покровском направлении произошло 9 боестокновений. Речь идет прежде всего о пехоте противника, которой он пытался штурмовать позиции. Вообще по восточным направлениям, по ОСГВ "Хортица", военнослужащие Нацгвардии отбили 19 боестолкновений, в частности и на севере Харьковской области", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что враг начал активнее использовать бронированную технику во время штурмов.

Он добавил, что россияне могут перекидывать определенные силы в Курскую область на фоне операции Сил обороны. По его словам, в первую очередь речь идет о тыловых подразделениях и резервах.

"Есть информация, что противник может перекидывать некоторые силы из Донецкой, Луганской областей, из южных направлений в Курскую область. Однако сейчас, как видим, даже по официальным сводкам, которые обнародует Генштаб, пока рассказывают подразделения, что темпы наступления, активность штурмов не снижается", - заявил Музычук.

Что происходит в Курской области

В приграничных районах Курской области Силы обороны Украины проводят операцию, которая длится уже больше недели. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские силы смогли продвинуться на 40 кв. км и взять под контроль 74 населенных пункта Курской области.

При этом операция украинских военных продолжается. Так, бойцам СБУ удалось взять в плен сразу 102 российских солдат, среди них - кадыровские вояки из подразделения "Ахмат".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание по Курской области, там обсудили возможности создания военных комендатур. Также Украина заявила о создании буферной зоны в Курской области, планируют открыть гуманитарный коридор для эвакуации.

Детальнее о том, что происходит в Курской области по состоянию на 15 августа - в нашем материале.

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