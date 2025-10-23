Росія передала Україні ще 1000 тіл: розпочато ідентифікацію

Росія повернула до України ще 1000 тіл, які, за даними російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Експерти МВС уже готуються до проведення експертиз та ідентифікації репатрійованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - додали в штабі.

В штабі окрему вдячність за сприяння висловили Міжнародному Комітету Червоного Хресту.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Повернення тіл загиблих

Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі домовилися про репатріацію тіл загиблих військових у співвідношенні "6000 на 6000".

Перший етап відбувся 11 червня - тоді Україна отримала 1212 тіл захисників, загиблих на сході й півдні країни, а також у Курській області.

Вже 13 червня вдалося повернути ще 1200 тіл, серед яких - українські військовослужбовці. Наступного дня, 14 червня, додатково репатрійовано ще 1200 тіл, а 19 серпня - ще тисячу.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що російська сторона часто навмисно ускладнює процес ідентифікації, передаючи тіла у сильно пошкодженому стані. Водночас повернення загиблих залишається однією з найважливіших і водночас найскладніших місій для України.

Після кожної репатріації фахівці проводять комплексну ідентифікацію - судово-медичні експертизи, розтини, ДНК-аналізи та звірку даних, щоб встановити особу кожного полеглого.

Останній обмін відбувся 18 вересня, тоді Україна повернула з Росії тіла ще 1000 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців.