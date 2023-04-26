Росіяни п'ять разів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

З початку доби, станом на 17:00, російські окупанти 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівської й Сумської області. Зафіксовано більше 30 приходів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами помічника командувача Об’єднаних сил Збройних сил України Євгена Силкіна, більшість населення Чернігівської й Сумської областей, яке проживає поруч з кордоном з Росією та Білоруссю, було евакуйовано через те, що ворог використовує територію в якості полігону.

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