Росіяни п'ять разів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей
З початку доби, станом на 17:00, російські окупанти 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівської й Сумської області. Зафіксовано більше 30 приходів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".
Як пише командування:
- з 10:58 до 11:38 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Янжулівка;
- з 10:45 до 11:36 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Медведівка.
- з 11:56 до 12:50 зафіксовано 6 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Медведівка.
- з 13:30 до 14:00 зафіксовано 6 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Заріччя.
- з 14:40 до 14:54 зафіксовано 17 приходів, ймовірно з міномета 82 мм, в районі населеного пункту Карповичі.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами помічника командувача Об’єднаних сил Збройних сил України Євгена Силкіна, більшість населення Чернігівської й Сумської областей, яке проживає поруч з кордоном з Росією та Білоруссю, було евакуйовано через те, що ворог використовує територію в якості полігону.
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