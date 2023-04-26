Россияне пять раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей
С начала суток, по состоянию на 17:00, российские оккупанты 5 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области. Зафиксировано более 30 приходов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".
Как пишет командование:
- с 10:58 до 11:38 зафиксировано 3 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Янжуловка;
- с 10:45 до 11:36 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Медведевка.
- с 11:56 до 12:50 зафиксировано 6 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Медведевка.
- с 13:30 до 14:00 зафиксировано 6 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Заречье.
- с 14:40 до 14:54 зафиксировано 17 приходов, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Карповичи.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - пишет командование.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам помощника командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Евгения Силкина, большинство населения Черниговской и Сумской областей, проживающее рядом с границей с Россией и Беларусью, было эвакуировано из-за того, что враг использует территорию в качестве полигона
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