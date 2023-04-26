З населених пунктів на кордоні з РФ і Білоруссю евакуювали більшість жителів

"Сьогодні військові разом із цивільно-військовими адміністраціями намагаються евакуювати все населення. До речі, більшість населення вже евакуйовано з тих населених пунктів, що наближені до кордону (у Сумській та Чернігівській областях - ред.). Здебільшого залишилися літні люди яким, як вони кажуть, нема чого втрачати й немає куди їхати. Вони хочуть залишатися у своїх рідних домівках, біля могил своїх батьків, своїх пращурів", - розповів Силкін.

За словами Силкіна, ворог використовує прикордонну територію України в якості полігона - тренується або ж перевіряє готовність артилерії не обираючи цілей.

Коментуючи інформацію про те, що на території Білорусі прикордонники тепер чутимуть сигнал повітряної тривоги, помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ відзначив, що захід був спрямований на те, аби сусіди, які ще визначились на чиєму вони боці - розуміли, що така тривога лунає кілька разів на день й це є жахливо. Водночас реакція білоруських прикордонників на таку ініціативу поки що невідома.

"Майже всі українські прикордонники перебувають на бойових позиціях, які на далекій відстані від населених пунктів. Вони несуть бойове чергування, використовують техніку для мобільного пересування вздовж кордону. Раніше їм було не чутно, а тепер – дуже добре рішення, що їх позиції оснастили таким гарним обладнанням, і вони тепер мають змогу десь ховатися в укриттях, або бомбосховищах, або бліндажах завчасно", - розповів Силкін.