Росіяни на окупованих територіях ходять по дворах і складають списки чоловіків призовного віку
Фото: Росіяни на окупованих територіях ходять по дворах і складають списки чоловіків призовного віку (Getty Images)
Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують заходи примусової мобізації, у ході яких здійснюють подворові обходи та складають списки чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Водночас загарбники посилили перевірку документів на блокпостах. Виїзди із захоплених РФ територій максимально ускладнені:
- вимагають безкінечний перелік документів;
- влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів і речей;
- вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші;
- змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7-10 діб;
- часто просто розвертають автівку в зворотному напрямку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти масово видають повістки кримським татарам.
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