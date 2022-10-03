Фото: Росіяни на окупованих територіях ходять по дворах і складають списки чоловіків призовного віку (Getty Images)

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують заходи примусової мобізації, у ході яких здійснюють подворові обходи та складають списки чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Водночас загарбники посилили перевірку документів на блокпостах. Виїзди із захоплених РФ територій максимально ускладнені: вимагають безкінечний перелік документів;

влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів і речей;

вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші;

змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7-10 діб;

часто просто розвертають автівку в зворотному напрямку.