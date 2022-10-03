Фото: Россияне на оккупированных территориях ходят по дворам и составляют списки мужчин призывного возраста (Getty Images)

Россияне на временно оккупированных территориях продолжают меры принудительной мобизации, в ходе которых совершают подворовые обходы и составляют списки мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В то же время захватчики ужесточили проверку документов на блокпостах. Выезды из захваченных РФ территорий максимально усложнены: требуют бесконечный список документов;

устраивают долговременные осмотры транспортных средств и вещей;

изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги;

заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7-10 суток;

часто просто разворачивают автомобиль в обратном направлении.