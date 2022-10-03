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Россияне на оккупированных территориях ходят по дворам и составляют списки мужчин призывного возраста

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Понедельник 03 октября 2022 03:16
Россияне на оккупированных территориях ходят по дворам и составляют списки мужчин призывного возраста Фото: Россияне на оккупированных территориях ходят по дворам и составляют списки мужчин призывного возраста (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне на временно оккупированных территориях продолжают меры принудительной мобизации, в ходе которых совершают подворовые обходы и составляют списки мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В то же время захватчики ужесточили проверку документов на блокпостах. Выезды из захваченных РФ территорий максимально усложнены:

  • требуют бесконечный список документов;
  • устраивают долговременные осмотры транспортных средств и вещей;
  • изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги;
  • заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7-10 суток;
  • часто просто разворачивают автомобиль в обратном направлении.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты массово выдают повестки крымским татарам.

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