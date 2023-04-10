ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни одночасно наступають на чотирьох напрямках, - Маляр

Новость на русском →
Понеділок 10 квітня 2023 17:40
Росіяни одночасно наступають на чотирьох напрямках, - Маляр Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на декількох напрямках - не лише на Бахмутському. На чотирьох напрямках зараз йде одночасно наступ. Це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський", - сказала вона.

Маляр зазначила, що запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки.

При цьому, за її словами, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росіяни взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Проте бої там "дуже гарячі".

Заступниця міністра оборони зауважила, що на Бахмутському напрямку боями охоплений не лише Бахмут, але й передмістя. Так, підрозділи ПВК "Вагнера" ослабли, тому РФ застосовує десантно-штурмові загони та спецпризначенців. Вона додала, що ворог фактично використовує тактику "випаленої землі", знищуючи все.

Маляр сказала, що окупанти поводяться "по-звірячому" та навіть обстрілюють транспорт, який рухається у бік Бахмуту чи з Бахмуту.

Вона додала, що загарбники збільшили кількість артилерійського вогню по Бахмуту. Вони також продовжують активно використовувати авіацію.

Нагадаємо, Маляр повідомляла, що росіяни у намаганнях захопити Бахмут використовують найпрофесійніші підрозділи, та вони зазнають значних втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
Україна повернула з російського полону 100 військових
Україна повернула з російського полону 100 військових
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені