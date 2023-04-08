Маляр про бої за Бахмут: найпрофесійніші підрозділи росіян зазнають втрат
Росіяни, намагаючись окупувати Бахмут, використовують свої найпрофесійніші підрозділи. Вони зазнають значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.
За її словами, ворог сьогодні намагався вести наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але безуспішно. Найзапекліші бої з перерахованих вище напрямків зараз ведуться за Мар'їнку.
Маляр додала, що противник не припиняє спроб окупувати Бахмут. Там тривають бої.
"У боях за Бахмут ворог залучає свої найпрофесійніші підрозділи. Це не тільки "вагнерівці", а й спецназівці та десантно-штурмові загони. Водночас вони зазнають значних втрат", - зазначила заступник міністра оборони.
Вона уточнила, що зараз ситуація там контрольована. Оперативні рішення щодо оборони приймаються цілодобово.
Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий наголошував, що Україна контролює ситуацію в Бахмуті і розуміє наміри окупантів.
Також ми писали, що, за даними британської розвідки, росіяни нібито просунулися у Бахмуті.
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