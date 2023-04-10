Россияне одновременно наступают на четырех направлениях, - Маляр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Эпицентр боевых действий остается на востоке, и враг там наступает на нескольких направлениях - не только на Бахмутском. На четырех направлениях сейчас идет одновременно наступление. Это Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское", - сказала она.

Маляр отметила, что ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

При этом, по ее словам, на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях россияне вообще не могут достичь поставленных целей. Однако бои там "очень горячие".

Заместитель министра обороны отметила, что на Бахмутском направлении боями охвачен не только Бахмут, но и пригород. Так, подразделения ЧВК "Вагнера" ослабли, поэтому РФ применяет десантно-штурмовые отряды и спецназовцев. Она добавила, что враг фактически использует тактику "выжженной земли", уничтожая все.

Маляр сказала, что оккупанты ведут себя "зверски" и даже обстреливают транспорт, который двигается в сторону Бахмута или из Бахмута.

Она добавила, что захватчики увеличили количество артиллерийского огня по Бахмуту. Они также продолжают активно использовать авиацию.

Напомним, Маляр сообщала, что россияне в попытках захватить Бахмут используют самые профессиональные подразделения, и они несут значительные потери.

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