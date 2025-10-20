Росіяни одночасно атакували на південному фронті з чотирьох напрямків, - Волошин

"На кількох напрямках противник розпочав активні штурмові дії із залученням великої кількості піхоти та бронетехніки", - розповів він.

За його словами, штурмові групи окупантів одночасно почали активні наступальні дії поблизу Малої Токмачки, Щербаків, Новоданилівки та Новоандріївки. Він додав, що в кожній групі налічувалося до взводу піхоти за підтримки техніки.

"Загалом ми підрахували, що було приблизно 200 чоловік особового складу, 3 танки та півтора десятка бойових броньованих машин. Ворог також залучав до цих штурмів квадроцикли та мотоцикли", - повідомив Волошин.

Він зазначив, що на цих напрямках відбулося до 10 бойових зіткнень, при цьому деякі з них продовжуються й досі.

"Ворог зазнав певних втрат. Декілька бойових машин було підпалено українськими оборонцями, а також знищено чимало піхоти, але ще тривають бої", - розповів речник Сил оборони півдня.